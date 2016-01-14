المقاصة لـ في الجول: فزنا بأغلى 3 نقاط هذا الموسم

يرى حمد إبراهيم مدرب عام فريق مصر للمقاصة أن فوز فريقه على غزل المحلة هو الأغلى لهم هذا الموسم.

وفاز مصر للمقاصة على غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء على أرض الأخير، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "الفوز جاء بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام الزمالك، الاتحاد وطلائع الجيش،و لهذا السبب فقد كان مهما جدا لنا".

حمد إبراهيم أتبع "كنا في حاجة للفوز بأي طريقة، وكنا متوقعين صعوبة اللقاء نظرا لرغبة المنافس للخروج بأقل الأضرار دون فتح الملعب أمامنا".

وأضاف "نعلم الأسباب التي أدت لتراجع مستوانا في الفترة الأخيرة وأهمها كثرة أحاديث الإعلام عن لاعبينا والعروض المميزة التي نقدمها".

حمد استدرك "سمعنا أن الأهلي يرغب في دونجا، الزمالك يريد باسم عبد العزيز، الإسماعيلي يريد عمرو بركات والمصري يريد حسين الشحات، واتسائل إن كانت تلك العروض صحيحة، فمن سنكمل الدوري هذا الموسم إذن!"

وأتم "نعذر اللاعبين على تلك المؤثرات بالنظر لأن جميعهم قليلي الخبرة، ولا يجيد التعامل مع مثل تلك الظروف، لهذا نحاول أن نخرجهم من تلك الحالة حتى نحافظ على المكانة التي توصلنا إليها".