عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية إندونيسيا

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة الليلة الماضية، معالي رتنو مار صودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا التي تزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

وتم استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزيرة خارجية إندونيسيا والوفد المرافق، مشيدا بتطور العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا في المجالات كافة.

من جانبها وجهت وزيرة خارجية إندونيسيا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله ين زايد آل نهيان على حسن الاستقبال والضيافة، منوهة بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي والإنجازات التي حققتها في المجالات كافة.