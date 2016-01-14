محمد بن راشد يستقبل نائب الرئيس الفلبيني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في دبي صباح اليوم - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معالي جيجو مار بيناي نائب رئيس جمهورية الفلبين والوفد المرافق.

ورحب سموه بنائب الرئيس الفلبيني مؤكدا أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين على مختلف المستويات لاسيما في المجالات الاقتصادية والنقل الجوي والسياحة.

من جهته أعرب معالي جيجومار بيناي عن رغبة بلاده رئيسا وحكومة وشعبا في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لما توليه دولة الإمارات من رعاية للجالية الفلبينية في الدولة والتي تتمتع بكامل حقوقها في مختلف حقول العمل في أسواق الدولة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة كونستانشو جر فينيغو سفير الفلبين لدى الدولة.

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