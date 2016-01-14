ثورة السيلفي تصل لـ «روبوت» يستطيع التقاط الصورة في وضع الطيران

طورت شركة تكنولوجية بلجيكية روبوتا كروي الشكل، يستطيع الطيران، أطلقت عليه اسم (فلاي)، تصفه الشركة المنتجة بـ”الذكي” و”الآمن”، بل ويمكنه أيضا التقاط صور سيلفي رائعة لمن يستخدمه.

ونقلت “رويترز” عن المدير التنفيذي، المشارك في إطلاق فلاي، لوران إسشنوير، أن لدى الروبوت “آلة دفع واحدة، وهي داخل الكرة، فلا ترى شيئا يتحرك خارجها. يمكنك أن تلمسه، بل أن ترتطم به، ولا تتأذى”، وذلك يرجع لأن الآلة الدوارة موضوعة داخل كرة بلاستيكية بحجم كرة القدم.

وقال إسشنوير “فلاي مزود بمجسات مثل الطائرات من دون طيار، ومقياس تسارع، ومدوار (جيروسكوب)، ومقياس للارتفاع. وهو يستخدم أيضا الرؤية الحاسوبية، ليعرف مكانه في الفضاء، خاصة في الأماكن المغلقة، حيث لا يوجد نظام لتحديد المواقع”.

وأضاف “فلاي قادر على أن يظل في نفس النقطة محلقا دون الحاجة إلى طيار يتحكم فيه، بمجرد التعرف على البيئة المحيطة، ليعرف أين هو”.

وتابع: “لدينا رؤية للمستقبل عن الروبوتات الطائرة التي تصبح ذاتية القيادة تماما. لا وجود للطيار، إنه (الروبوت) يحوم حولنا، ويساعدنا في الكثير من المهام، ويجمع بيانات وينقل لنا الأشياء”.

وعرض الروبوت الطائر خلال المعرض الإلكتروني للمستهلك الذي أقيم في لاس فيغاس، هذا الأسبوع، حيث جمعت الشركة 300 ألف دولار للمشروع الناشئ.