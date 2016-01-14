صور| مقتل 7 أشخاص في سلسلة هجمات إرهابية بإندونسيا

أعلنت الشرطة الإندونسية، عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل، وأصابة آخرون، بجروح في سلسلة انفجارات وقعت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأوضحت الشرطة، أن هذه الحصيلة تشمل أربعة من المهاجمين، مشيرة إلى أن 6 انفجارات على الأقل وقعت في العاصمة قرب مكتب الأمم المتحدة ومناطق أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية بأن موظفًا في الأمم المتحدة أصيب بجروح في هذه الانفجارات، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

ونشر صحفيون في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة تظهر أربع مدرعات عسكرية مزودة برشاشات ثقيلة، ووصف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الهجمات بأنها أعمال إرهابية، بينما كان المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية قال في وقت سابق إن الانفجارات قد تكون نفذها انتحاريون.

وحسب تقارير إعلامية، وقع انفجار أمام مركز تسوق في منطقة بها فنادق ومبان حكومية، وسفارات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة، وذكرت “رويترز” أن نحو 10 إلى 14 مسلحًا متورطون في انفجارات جاكرتا، كما قالت إنه سمع دوي انفجار آخر في إحدى ضواحي جاكرتا.

ويقول شهود عيان إنهم رأوا العديد من الضحايا في الشارع عقب تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين أمام مقهى في وسط المدينة، وأشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن منفذي الهجمات هربوا باتجاه قاعة سينما للاختباء بين جموع الموجودين.

هذا، ونقلت وكالة “تاس” الروسية أن انفجارات جديدة جرت قرب سفارتي تركيا وباكستان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، من جهتها أشارت السفارة الروسية في إندونيسيا إلى عدم توفر أي معلومات حول سقوط ضحايا بين المواطنين الروس الموجودين في هذا البلد.