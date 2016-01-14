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طاهر الشيخ: صفقة إيفونا؟ مستعد لدفع 10 مليون راتب شهري لأي لاعب.. ' شراء العبد ولا تربيته '

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طاهر الشيخ: صفقة إيفونا؟ مستعد لدفع 10 مليون راتب شهري لأي لاعب.. ' شراء العبد ولا تربيته ' طاهر الشيخ: صفقة إيفونا؟ مستعد لدفع 10 مليون راتب شهري لأي لاعب.. ' شراء العبد ولا تربيته '

دافع طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي عن صرف عدة ملايين لشراء الثنائي مالك إيفونا وأحمد الشيخ مطلع الموسم الجاري.

وانضم إيفونا للقلعة الحمراء قادمًا من الوداد المغربي مقابل 2.5 مليون دولار، بينما دفع الأهلي 8.5 مليون جنيه لشراء الشيخ من للمقاصة.

وفي هذا الصدد، قال طاهر الشيخ:"أنحاز دائمًا للاعبين، وعلى استعداد لدفع 10 مليون جنيه راتب شهري لأي لاعب، بشرط يخدم الفريق بقوة".

وأضاف عبر قناة النهار "هناك اتجاهين في إدارة كرة القدم، الأولى إما أن تمتلك الأموال التي تجعلك قادرًا على شراء أفضل النجوم".

وواصل "أما الثانية تعتمد على الاهتمام بقطاع الناشئين، وهي مدرسة مثالية، ولكنها لا تناسب عالم الاحتراف، لأن المثل يقول شراء العبد ولا تربيته".

وأتم طاهر الشيخ "نحاول في مجلس إدارة الأهلي الإمساك بالعصا من النصف، في إطار سعينا لبناء فريق أحلام جديد".

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فيديو اليوم السابع

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