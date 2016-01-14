السناني لـ"سيدتي نت": "مهرجان الشباب للأفلام" اعتراف من الدولة بالسينما السعودية

أكد الفنان عبدالإله السناني أن مهرجان الشباب للأفلام الذي سيعقد نهاية هذا الشهر في جدة ويشارك فيه كعضو لجنة تحكيم، أول مهرجان سينمائي تتبناه الدولة من خلال رعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب وأيضاً جامعة عفت التي تشارك بالرعاية الأكاديمية من خلال مشاركة عدد من كوادرها في ورش عمل المهرجان وكذا قناة روتانا من القطاع الخاص كراع إعلامي، معتبراً ذلك خطوة مهمة للغاية حيث يعد أول اعتراف من الدولة بالسينما في وجهة نظره.

وأوضح أن المهرجان يصب في صالح للشباب والمجتمع السعودي والمواهب الصاعدة من الشباب والفتيات حيث يتضمن المهرجان ورش يقدمها عدد من الأكاديميين من جامعة عفت عن ثقافة الصورة وكتابة السيناريو وهذا تشجيع واعطاء دفعة ودماء جديدة للسينما السعودية مستقبلاً حسب تصريحه، مسيراً إلى أن المهرجان متاح أمام كل من يقول أنه سينمائي حتى يشارك ويقدم أعماله من خلال تجمع ثقافي سينمائي.

وقال السناني لـ"سيدتي نت": "المهرجان يعتبر ميدان تعبير لما تزدهر به الحياة الاجتماعية في المملكة فكرياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً من خلال رؤية شباب، وأعتقد أنه من يستطيع من شباب السينمائيين اثبات ذاته من خلال لغة السينما والكاميرا وثقافة الصورة سوف ينجح ويستمر. والأهم أنه ترسيخ ثقافي إعلامي لثقافة الصورة التي أصبحت متداولة مع التصوير من خلال الجوال والذي يتاح لأي فرد".

يشار إلى أن إدارة "مهرجان الشباب للأفلام" السعودي أعلنت عن تأجيل موعد انعقاده لمدة أربعة أيام، ليصبح موعده الجديد في الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، بدلاً عن موعده السابق من 26 إلى 29 يناير.

حيث أعلن المخرج ممدوح سالم مدير المهرجان أن سبب التأجيل تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة لمدة 10 أيام إضافية عن الموعد السابق (30 ديسمبر الماضي) وذلك بسبب انشغال مسرح النادي الأدبي بجدة خلال تلك الفترة والذي سيحتضن فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أنه تم إغلاق باب المشاركة يوم 10 يناير الجاري وبلغ عدد الأفلام التي استقبلها الموقع الإلكتروني للمهرجان 103فيلم منها 76 فيلماً قصيراً و27 فيلماً وثائقياً تتنوع موضوعاتها ما بين الوطنية والقضايا الاجتماعية.

وذكر أن الأفلام تخضع حالياً للجنة فرز لتصفية الأفضل من حيث جودة الإنتاج والإخراج لتدخل المنافسة الفعلية ضمن مسابقتي المهرجان (العامة والطلبة) وتخضع لتقييم لجنة التحكيم المكونة من الروائي عبده خال والفنان عبدالإله السناني والممثلة والمخرجة والكاتبة السينمائية السعودية عهد كامل، لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان الذي تنظمه "رواد ميديا" للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع تتضمن مجموعة من ورش العمل التي يقدمها عدد من النجوم والإعلاميين بإشراف أكاديمي لجامعة عفت وعروض الأفلام والجلسات النقدیة في نهاية عرض كل مجموعة من الأفلام.