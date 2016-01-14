لأول مرة منذ 40 عاما.. نصف الأطباء المبتدئين يضربون عن العمل فى بريطانيا

أعلنت هيئة صحة إنجلترا أن أكثر من نصف الأطباء المبتدئين شاركوا فى الإضراب الذى جرى بالأمس اعتراضا على عقودهم وساعات عملهم فى عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضحت الهيئة أن 39% من الأطباء المبتدئين، أبلغوا عن تواجدهم فى أماكن عملهم فى أوقات عملهم الرسمية، ما يعنى أن نحو 61% شاركوا فى الإضراب، لافتة إلى أنه وبإضافة الأطباء الآخرين والاستشاريين، فإن 71% من إجمالى القوة العاملة فى القطاع الطبى داومت أمس.

يذكر أن إضراب أمس هو أول إضراب للأطباء المبتدئين منذ 40 عاما.

ومن جانبه، دعا وزير الصحة، جريمى هانت، الأطباء الشباب إلى العودة إلى عملهم والتفاوض، وإلغاء ما أسماه "هذه الإضرابات غير الضرورية".

وقال "أود أن أشكر الأطباء المبتدئين الذين تجاهلوا نصيحة الجمعية الطبية البريطانية وعادوا إلى العمل، أعتقد أن ذلك يبين قيم الغالبية العظمى من الأطباء المبتدئين."

وأضاف "فى النهاية هذا نزاع لا ضرورة له. لدينا بعض الخلافات مع المؤسسة بسبب الأجور ولكننا جميعا نريد أن نعد كل مريض لهيئة الصحة الوطنية بنفس الرعاية ذات الجودة العالية فى كل يوم من أيام الأسبوع."