ميسي: أود إنهاء مسيرتي في الأرجنتين

(إفي): قال لاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة إنه سيحب إنهاء مسيرته الكروية في بلاده.

وقال ميسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):"كنت أحلم بهذا الأمر منذ الصغر ولكن بسبب حالتي اضطررت للرحيل صغيرا ولم أتمكن من تحقيق هذا. بدأت في أوروبا وخضت مباراتي الأولى مع برشلونة وكل مسيرتي، ولكن سأحب العودة في يوم ما لكرة القدم الأرجنتينية، وحده الرب هو من يعلم ما سوف يحدث".

وتحدث الأرجنتيني عن كيفية تغير الفريق بعد الشكوك التي كانت موجودة في بداية الموسم الماضي بل ومسألة رحيله المفترض عن برشلونة وشائعات إقالة المدرب لويس إنريكي.

وصرح ميسي "كيف يمكن أن يكون التغير سريعا؟ حسنا إنها كرة القدم، أليس كذلك؟ وفي كرة القدم من الممكن أن يحدث أي شيء ليس فقط في عام بل في أقل من هذا. دائما ما تحليت بالهدوء وقلت أنني سعيد وفي أفضل حال حيث كنت. استمررت على نفس المنوال ولحسن الحظ انتهى العام بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا".

واعترف ليو بأنه في بداية الموسم كانت "الأمور صعبة لأن أي تغيير يكون مكلفا"، مضيفا "ولكن حينما فعلنا ما نرغب فيه وما كان ينتويه المدرب تحسن الأداء وفي النهاية كان العام رائعا".

وبخصوص علاقته مع زميليه في الهجوم البرازيلي نيمار والأوروجوائي لويس سواريز قال إن السر وراء تألقهم هو وجود "تناغم" بينهم داخل وخارج الملعب.

وأكمل ميسي "شخصية كل منا. كل فرد فينا يرغب في مصلحة الفريق. وهذا الأمر يأتي قبل أي شيء".

وبخصوص كرته الذهبية الجديدة قال "لحظة الفوز كانت لها أهمية خاصة، الفوز للمرة الخامسة لا يصدق، وهذا أكثر مما حلمت به حينما كنت طفلا".

وبخصوص نهائي مونديال الأندية أمام مواطنه ريفر بليت قال "الأمر كان غريبا، خاصة في وجود كل مشجعي ريفر الذين تواجدوا في الاستاد".