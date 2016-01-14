ضبط 2848 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر فى الخانكة

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب مكتبة لحيازته 2848 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر، وبدون فواتير.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، يفيد بقيام "انتصار. م.م" 49 سنة صاحب مكتبة لبيع الخردوات ولعب الأطفال بالاتجار فى الألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وباستهدافها أمكن ضبطها، وتم ضبط "2848" قطعة ألعاب نارية بأحجام مختلفة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1510 جنح مركز الخانكة لسنة 2016، وجار العرض على النيابة للتحقيق.