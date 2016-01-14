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مباحث مركز السادات تعثر على جثة عامل فى حالة تعفن داخل شقته بالمنوفية

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مباحث مركز السادات تعثر على جثة عامل فى حالة تعفن داخل شقته بالمنوفية مباحث مركز السادات تعثر على جثة عامل فى حالة تعفن داخل شقته بالمنوفية
عثرت مباحث مركز السادات بالمنوفية على جثة لعامل داخل شقته بمدينة السادات، فى حالة تعفن على سريره داخل غرفة نومه فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مددير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمود عيد رئيس مباحث مركز شرطة السادات بتلقيه بلاغا من "محمد.م.27عاما" ومقيم – دائرة المركز باكتشافه انبعاث رائحة كريهة من الشقة المواجهة له بالطابق الخامس التى يقطن بها جاره "زكريا.م" 50 عاما، بدراو - أسوان.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ والذى أفاد بمضمون ماجاء بصدر الإخطار، وبمعاينة الشقة محل البلاغ تبين وجود جثة قاطن الشقة سالف الذكر فى حالة تعفن بغرفة النوم الخاصة به مرتدياً جلباب زيتى فاتح، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة لتعفن الجثة.

تم التحفظ على الجثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365