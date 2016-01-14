حبس عامل قتل "مقاول" لسرقته داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر

أمر المستشار أحمد العراقى مدير نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، قام بقتل مقاول داخل عقار تحت الإنشاء لسرقته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من المستشفى بوصول"محمد ع" 45 سنة مقاول جثة هامدة إثر إصابته بكدمات وجروح قطعية بالرأس، تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ح" كان يعمل عند المجنى عليه "عامل" فى عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر استغل تواجده بمفرده فى الموقع، وتعدى عليه بالضرب بآلة حادة لسرقة مبالغ مالية منه، وفر هاربا، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وتشريح جثة المجنى عليه.