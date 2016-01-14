أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل قتل "مقاول" لسرقته داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر

Google+ Print
حبس عامل قتل "مقاول" لسرقته داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر حبس عامل قتل "مقاول" لسرقته داخل عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر
أمر المستشار أحمد العراقى مدير نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، قام بقتل مقاول داخل عقار تحت الإنشاء لسرقته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة ثان مدينة نصر إخطارا من المستشفى بوصول"محمد ع" 45 سنة مقاول جثة هامدة إثر إصابته بكدمات وجروح قطعية بالرأس، تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ح" كان يعمل عند المجنى عليه "عامل" فى عقار تحت الإنشاء بمدينة نصر استغل تواجده بمفرده فى الموقع، وتعدى عليه بالضرب بآلة حادة لسرقة مبالغ مالية منه، وفر هاربا، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وتشريح جثة المجنى عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365