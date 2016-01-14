براءة المتهمين فى واقعة تأجير مسجد لممارسة الدعارة بدمنهور

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح بندر دمنهور برئاسة المستشار أحمد محمد مصطفى وأمانة سر أسامة أحمد " ببراءة المتهم " صبرى . م . ع " 39 سنة عامل بمسجد بمدينة دمنهور بالقرب من المستشفى العام من تهمة استغلال مصلى السيدات بالمسجد فى لاستقطاب الساقطات لممارسة الدعارة.

وعدم قبول الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهمة "أمل . إ . ع" 46 سنة "ربة منزل" والمتهم "سلامة . ر . ح" 40 سنة ويقيمان بإحدى قرى مركز دمنهور فى ما نسب إليهما من اتهام بممارستهما الرذيلة داخل المسجد مقابل أجر مادى، عقب محاكمة استغرقت من الوقت ما يزيد على الأربع ساعات استمعت فيها المحكمة لشهادة شهود النفى الإثبات، وحققت دفاع المتهمين إلى أن استخلصت ملابسات ووقائع القضية وانتهت للحكم السابق.

كان الحكم بمثابة مفاجأة مدوية نظرا للضجيج الإعلامى الذى أعقب عملية الضبط وما تناولته العديد من الجرائد والفضائيات من عرض متسرع للواقعة. ويذكر أن الحكم الصادر معروض على المستشارعبد الرحمن الشهاوى رئيس نيابة دمنهور لينظر فى استئنافه من عدمه.