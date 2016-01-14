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بعد انضمامه رسميًا للمدفعجية.. «فينجر»: النني قد يشارك أمام ستوك سيتي

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بعد انضمامه رسميًا للمدفعجية.. «فينجر»: النني قد يشارك أمام ستوك سيتي بعد انضمامه رسميًا للمدفعجية.. «فينجر»: النني قد يشارك أمام ستوك سيتي

أرشيفية

أكد أرسن فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الانجليزي “أن النني إنضم لنا وسنرى إمكانية مشاركته أمام ستوك سيتي الأحد المقبل”.

وحافظ أرسنال على صدارة الدوري الانجليزي، رغم تعادله في اللحظات الأخيرة مع ليفربول بثلاثة أهداف لكل منهما في مباراة دراماتيكية، حيث يصل رصيده إلى 43 نقطة متصدرا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

وينتقل النني إلى أرسنال في  فترة صعب من الموسم الحالي، حيث يقبل الفريق على مباريات قوية مع ستوك سيتي خارج أرضه الأحد القادم ، ويستضيف تشيلسي وساوثهامبتون.

ويأتي قرار أرسنال بضم النني لتدعيم خط وسط الفريق، بسبب غياب الثلاثي المصاب فرانسيس كوكلين، جاك ويلشير وسانتي كازورلا، وانضم النني صاحب 23 عامًا إلى نادي شمال لندن مقابل 7 ملايين استرليني.

 

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