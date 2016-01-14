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نشطاء يدشنون هاشتاج "إدعى للسيسى بالخير".. ومغردون "بقوة شبابنا ستحيا مصر"

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نشطاء يدشنون هاشتاج "إدعى للسيسى بالخير".. ومغردون "بقوة شبابنا ستحيا مصر" نشطاء يدشنون هاشتاج "إدعى للسيسى بالخير".. ومغردون "بقوة شبابنا ستحيا مصر"
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "إدعى للسيسى بالخير"، والذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وغرد العشرات من النشطاء العديد من التدوينات التى تضمنت الأدعية له فى مواجهة أعداء الوطن ونصرته على محاربة الفساد، وأن يحفظ جيش ، وأن يقدره على مواجهة الصعاب وخائنى الوطن، مؤكدين إصرار الشعب المصرى على الوقوف إلى جانبه فى كل الشدائد والأزمات التى يتعرض لها الوطن.

وكان من ضمن التغريدات "ربنا يحفظ شعب مصر وجيشها وقائدها"، "ربنا ينصرك ويثبت أقدامك عند السؤال ربنا يحميك لمصر"، و"صباح الخير والنصر لكل حبايب مصر.. ربنا يحفظك لمصر وأهلها ياريس"، و " ربنا ينصرك وينصر مصر"، و" ربنا يحفظك ياريس وينصرك ياسيسى على خونة الوطن" .
>وقال أحد النشطاء " طول ما مصر عندها زعيم قوى زيك يا ريس عمرنا ما هننكسر قدام الخونة، ربنا يحفظك وينصرك على أعدائك "، و"اللهم وفقه لما فيه الخير لصالح البلاد والعباد وأرزق أهل مصر الأمن والأمان والرخاء والاستقرار يارب العالمين " .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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