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الغرفة التجارية بشمال سيناء تطالب بوقف التضييقات على أصحاب المحلات بالعريش

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الغرفة التجارية بشمال سيناء تطالب بوقف التضييقات على أصحاب المحلات بالعريش الغرفة التجارية بشمال سيناء تطالب بوقف التضييقات على أصحاب المحلات بالعريش
طالب أعضاء الغرفة التجارية بشمال سيناء بوقف التضييقات على أصحاب المحلات التجارية بالعريش وفرض تعقيدات على التراخيص الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع للغرفة برئاسة عبدالله بدوى رئيس الغرفة، وبحضور المهندس محمد فهمى البيك وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة العريش وممثل شرطة المرافق بشمال سيناء وأسامة ذكرى وكيل الوزارة ورئيس الجهاز التنفيذى للغرفة التجارية .

وطالب عبد الله قنديل بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة، حفاظا على التجارة الشرعية ومحاربة التجارة غير الشرعية التى تدمر الاقتصاد، وأن يتم التعامل على أساس السجل التجارى قبل أى شىء آخر .

وأشار عبد العزيز الغالى رئيس مجلس إدارة شعبة المطاعم والكافتيريات، إلى تعرض أصحاب الكفتيريات والمطاعم والمحلات التجارية لحملات عشوائية من شرطة المرافق ومباحث والإشغالات، وتشديد إجراءات التراخيص والمبالغة فى الرسوم المفروضة عليهم .

وقال المهندس نجيب سعيد رئيس شعبة المصدرين، إن هناك عدة إجراءات واشتراطات مشددة تعوق إشهار وتسجيل المنشآت ومنها دخول الصندوق الاجتماعى وإدخال الكاميرات وتوفير مولدات مرتفعة الثمن مما يعوق أصحاب الأعمال .

وأكد جلال حجازى رئيس شعبة الفنادق والقرى السياحية على ضرورة التيسير على أصحاب المشروعات ورجال الأعمال ومساعدتهم فى انهاء الإجراءات اللازمة.

وقال المهندس محمد البيك رئيس مدينة العريش، إنه تم إنشاء 5 سويقات تضم أكثر من 100 محل و100 باكية وتوزيعها على المستحقين.

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مصر 365

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