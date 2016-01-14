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استشهاد عسكرى سعودى على الحدود مع اليمن

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استشهاد عسكرى سعودى على الحدود مع اليمن استشهاد عسكرى سعودى على الحدود مع اليمن

>أعلنت السلطات اليوم الخميس مقتل أحد رجال القوات المسلحة ، الذين يدافعون عن حدودها مع اليمن ، فى منطقة جازان ( جنوب غرب) المملكة .

وقالت السلطات السعودية فى بيان لها اليوم إن "الرقيب جبران حسن صيرم من القوات المسلحة البرية استشهد مساء أمس الأربعاء على الشريط الحدودى جنوب منطقة جازان" .

وأوضحت "أن الشهيد قتل أثناء أدائه لواجبه الدينى والوطني، وقيامه بمهامه العسكرية لحماية لحدود البلاد مع زملائه المرابطين من القوات العسكرية والأمنية".

وأشار البيان إلى انه تم نقل جثمان القتيل من منطقة جازان إلى نجران تمهيدًا لتشييع جنازته مساء اليوم الخميس دون الكشف عن تفاصيل مقتله .
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