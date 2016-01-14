الشرطة الأندونيسية تعتقل أربعة من منفذى اعتداءات جاكارتا

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن الشرطة الأندونيسية قامت باعتقال أربعة من منفذى اعتداءات جاكارتا اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم شرطة جاكرتا، الكولونيل محمد إقبال، قال أن سبعة أشخاص، بينهم أربعة مهاجمين، قتلوا فى هجمات بوسط العاصمة جاكرتا اليوم الخميس، وذكر أن الشرطة انتشلت جثث المهاجمين، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك مزيد من المهاجمين لا يزالون طلقاء.

- ارتفاع حصيلة هجمات جاكرتا إلى 7 أشخاص بينهم أربعة مهاجمين

>