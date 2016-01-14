العثور على جسم غريب أسفل كوبرى كفر الدوار بالبحيرة

انتاب قبل قليل أهالى مدينة كفر الدوار حالة من الذعر والفزغ، عقب العثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة، أسفل كوبرى كفر الدوار بالبحيرة العلوى الواقع على طريق "القاهرة – الإسكندرية".

انتقل خبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال يس مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة ومنع مرور المواطنين وجارى فحص الجسم الغريب.

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