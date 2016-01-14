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هاني رمزي: النني سيحظى بمسيرة احترافية أفضل مني.. أنصحه بالصبر مع أرسنال

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هاني رمزي: النني سيحظى بمسيرة احترافية أفضل مني.. أنصحه بالصبر مع أرسنال هاني رمزي: النني سيحظى بمسيرة احترافية أفضل مني.. أنصحه بالصبر مع أرسنال

مع إعلان آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي إتمام صفقة التعاقد مع محمد النني، وجه هاني رمزي نصيحة للاعب وسط منتخب .

وقال رمزي خلال استضافته بقناة (صدى البلد):"أنصح النني بالصبر، وعدم الزهق، وأعتقد أن لديه هذه الميزة، فهو لاعب ملتزم للغاية في التدريبات".

وأضاف "النني بدأ مشواره مع بازل احتياطيًا، ومع ذلك، تدرب بجدية، حتى بات أحد العناصر الأساسية لفريقه".

وواصل مدرب إنبي والمنتخب الأوليمبي السابق "محمد النني لاعب ملتزمًا دينيًا وأخلاقيًا، لذا أتوقع له النجاح في مشواره بآرسنال".

وأتم "محمد النني سيحقق نجاحًا أفضل من مشوار هاني رمزي في الاحتراف الأوروبي".

يذكر أن النني عمل تحت قيادة هاني رمزي، عندما كان الأخير مدربًا لمنتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية صيف 2012 في لندن.

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