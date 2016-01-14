18 طالبا وطالبة يمثلون جامعة قناة السويس بمسابقة الشارقة فى النشاط الثقافى

فى إطار دور جامعة قناة السويس فى النهوض بمستوى الطلاب على المستويين العلمى والنشاط الطلابى تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى|، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب تشارك الجامعة فى مسابقة الشارقة ( إبداع4) وذلك فى الأنشطة المختلفة.

وكانت إدارة النشاط الثقافى قد نظمت مسابقة على مستوى الجامعة لتحديد فريق الجامعة الثقافى الذى سيشارك فى مسابقة الشارقة (إبداع4) ، وفاز فى هذ المسابقة فى مجـال الــروايـة الطالب عادل عبد الرحمن سرور بكلية العلوم بالمركز الأول، والطالبة تقى أحمد جمال الدين من كلية التجارة بالمركز الثانى، والطالبة شوهندا عبد الهادى بكلية التجارة بالمركز الثالث.

وفى مجال التأليف المسرحى، فاز أحمد محمد محمد يوسف بكلية الزراعة بالمركز الأول، وفى المركز الثانى نورهان خالد الحسين من كلية الطب البيطرى، وفى المركز الثالث الطالب إبراهيم محمد حافظ من كلية الآداب.

وفى مجال الشعر الفصيح جاء الطالب رمضان السيد حسن بكلية الحاسبات فى المركز الأول يليه الطالب أحمد حسن بكلية الصيدلة فى المركز الثانى؛ بينما جاء الطالب محمد عبد الفتاح من كلية التجارة فى المركز الثالث.

وفى مجال القصة القصيرة فاز الطالب ناجى أحمد محمد إبراهيم بكلية الزراعة بالمركز الأول، وفى المركز الثانى الطالب مصطفى سليمان بكلية طب الأسنان، وفى المركز الثالث محمد جميل بكلية التجارة.

وفى مجال المقال تصدرت الطالبة مروة أحمد راجح من كلية الطب البشرى المركز الأول، وفى المركز الثانى الطالب باسل أحمد سامى من كلية العلوم، وفى المركز الثالث الطالب محمود سليمان حسن بالطب البشرى.

أما مجال الشعر العامى فقد جاء فى المركز الأول الطالب مصطفى حمدى من كلية التمريض، وفى المركز الثانى أحمد حسين الباز، وفى المركز الثالث محمد نصر الله بكلية التجارة.

وكانت الجامعة حصدت عددًا من المراكز الأولى فى مسابقة إبداع 3 الشبابية للجامعات المصرية، حيث فازت الجامعة بالمركز الأول فى الموسيقى بقيادة أحمد عبد الوهاب، والمركز الأول فى العزف الفردى من خلال فوز الطالب محمد نبيل رضوان ومحمود مدحت سعيد على المركز الثالث فى التمثيل.

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