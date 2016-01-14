استقبال حافل للبرازيلي ليرا بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في العام

(إفي): استقبل البرازيليون اللاعب وينديل ليرا بحفاوة بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2015، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ولاعب وسط روما أليساندرو فلورينزي.

وبدا اللاعب متفاجئا من الاستقبال الحافل الذي حظي به لدى وصوله إلى مطار سانتا جينوفيفا بمدينة جويانيا بولاية جوياس، والجماهير المتواجدة وغالبيتهم من مشجعي فريقه فيلا نوفا.

وقال اللاعب (26 عاما)، في تصريحات صحفية:"سأحاول أن أحافظ على حياتي كما كانت"، مشيرا إلى أنه "يعشق" كرة القدم، ولا يجيد سواها.

وتغيرت حياة اللاعب بعد ترشحه للجائزة بفضل الهدف الذي سجله مع فريقه جويناسيا في مرمى أتلتيكو جو في الحادي عشر من مارس عام 2015.

وأوضح "الآن يجب علي الاستعداد بصورة أكبر لكل الأمور الجيدة والسيئة التي قد تحدث من الآن فصاعدا".

وأقر بأنه تلقى "الكثير من العروض" بعد ترشحه للجائزة، سواء من أندية أوروبية أو آسيوية، مشيرا إلى أن تركيزه منصب حاليا مع فريقه الحالي، الذي يأمل في أن يستمر بصفوفه حتى منتصف العام "على الأقل".