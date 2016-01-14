أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استقبال حافل للبرازيلي ليرا بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في العام

Google+ Print
استقبال حافل للبرازيلي ليرا بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في العام استقبال حافل للبرازيلي ليرا بعد فوزه بجائزة أفضل هدف في العام

(إفي): استقبل البرازيليون اللاعب وينديل ليرا بحفاوة بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2015، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ولاعب وسط روما أليساندرو فلورينزي.

وبدا اللاعب متفاجئا من الاستقبال الحافل الذي حظي به لدى وصوله إلى مطار سانتا جينوفيفا بمدينة جويانيا بولاية جوياس، والجماهير المتواجدة وغالبيتهم من مشجعي فريقه فيلا نوفا.

وقال اللاعب (26 عاما)، في تصريحات صحفية:"سأحاول أن أحافظ على حياتي كما كانت"، مشيرا إلى أنه "يعشق" كرة القدم، ولا يجيد سواها.

وتغيرت حياة اللاعب بعد ترشحه للجائزة بفضل الهدف الذي سجله مع فريقه جويناسيا في مرمى أتلتيكو جو في الحادي عشر من مارس عام 2015.

وأوضح "الآن يجب علي الاستعداد بصورة أكبر لكل الأمور الجيدة والسيئة التي قد تحدث من الآن فصاعدا".

وأقر بأنه تلقى "الكثير من العروض" بعد ترشحه للجائزة، سواء من أندية أوروبية أو آسيوية، مشيرا إلى أن تركيزه منصب حاليا مع فريقه الحالي، الذي يأمل في أن يستمر بصفوفه حتى منتصف العام "على الأقل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع