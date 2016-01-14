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سامباولي يعلن استمراره مديرا فنيا لتشيلي

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سامباولي يعلن استمراره مديرا فنيا لتشيلي سامباولي يعلن استمراره مديرا فنيا لتشيلي

(إفي): أكد الأرجنتيني خورخي سامباولي، عزمه الاستمرار في منصبه كمدرب للمنتخب التشيلي، نافيا صحة الأنباء التي تتردد بشأن عدم رغبته في مواصلة العمل مع "لاروخا".

وقال سامباولي، في مؤتمر صحفي تلا فيه بيانا ولم يقبل فيه أسئلة:"ليس حقيقيا أنني لا أريد العيش أو العمل في تشيلي".

كان المدرب الأرجنتيني، الذي قاد تشيلي للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2015 ، قد أكد في مقابلات عديدة أنه يتعرض لسوء معاملة والملاحقة في تشيلي.

وأوضح "منذ أن قدمت لهنا قبل سبع سنوات، مشروعي الاجتماعي لا يزال مرتبطا بتشيلي. لا زلت أعيش في تشيلي".

ووصف الأنباء التي تتردد بخلاف ما قاله بـ"الكاذبة"، معربا عن استيائه إزاء الكشف عن تعاقده مع الاتحاد التشيلي لكرة القدم للصحافة.

وأكد "تم تسريب تعاقدي، وهو انتهاك لخصوصيته. إنه أمر يضر بصورتي".

وشدد "كانت هناك تكهنات بأن لدي حسابات بنكية في دول الفردوس المالي. أوضحت هذا للهيئات الرسمية، حاولوا إضراري وبلادي بصورة غير مباشرة من خلال المنصب الذي أتولاه حاليا".

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