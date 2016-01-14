لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تناقش اليوم قانون "استرداد الأموال المهربة"

قال النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة العلاقات الخارجية المشكلة بمجلس النواب لمناقشة عدد من القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع اليوم الخميس، لمناقشة قرارين بقانونين.

وأضاف "الجندى" لـ"اليوم السابع"، أن لجنة العلاقات الخارجية محال إليها قرارين بقانون هما: القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة تسلموا نص القرارين بقانون للإطلاع عليهما ودراستهما، وسيتم مناقشتهما فى اجتماع اللجنة اليوم، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على مكتب المجلس.

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