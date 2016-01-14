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"تعليم السويس" تحذر من توقف الدراسة بمدارس المحافظة بسبب نقص المعلمين

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"تعليم السويس" تحذر من توقف الدراسة بمدارس المحافظة بسبب نقص المعلمين "تعليم السويس" تحذر من توقف الدراسة بمدارس المحافظة بسبب نقص المعلمين
كشف تقرير صادر من مديرية التربية والتعليم بالسويس، تم رفعه إلى وزير التربية والتعليم، عن وجود عجز قد يهدد العملية التعليمية بالسويس وتوقفها عام 2018 بسبب عدم وجود كوادر بالإدارات التعليمية المختلفة والموجهين العموميين والمعلمين.

وكشف التقرير الذى حمل عنوان "المشاكل التعليمية بالسويس"، أن المحافظة فى حاجة ماسة وضرورية للمعلمين بكافة الإدارات التعليمية والمدارس بمختلف التخصصات، موضحين أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والموجهين سيبلغون سن التقاعد خلال عام 2016 و 2017، مما يشير إلى حدوث أزمة مستقبلا وتوقف الدراسة.

وكشف قيادى بالتعليم فى تصريحات خاصة، أن هناك تقريرا تم رفعه للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، يفيد بأن هناك أكثر من 18 حضانة بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس مهددة بالتوقف التام بسبب العجز فى المعلمات، ولا توجد أى بدائل أخرى.

يذكر أن السويس تعانى من عجز فى أكثر من 4 آلاف معلم بحسبب التقارير الرسمية بالمحافظة، وفى المقابل تم تحديد نسبة للسويس فى الـ30 ألف وظيفة معلم التى أعلن عنها العام الماضى وتبلغ 238 وظيفة فقط.


>- "تعليم السويس" تطالب الإدارات التعليمية بضبط حضور العاملين فى الامتحانات
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