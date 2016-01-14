وزيرة التعاون لـ"اليوم السابع": قروض ميسرة بـ6 مليارات دولار لتنمية سيناء

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لـ"اليوم السابع"، أنها اتفقت مع صناديق ومؤسسات التمويل العربية على توفير قروض ميسرة تقدر بإجمالى 6 مليارات دولار لتمويل مشروع تنمية سيناء على مدار 3 سنوات.

وأضافت نصر فى تصريحات خاصة على هامش زيارتها لـ"اليوم السابع"، أنها وقعت مع الصندوق السعودى للتنمية اتفاقا لتخصيص 1.5 مليار دولار لمشروعات تنمية سيناء، فى حين سيساهم كل صندوق من الصناديق الأخرى بنحو 900 مليون دولار على مدار 3 سنوات بواقع 300 مليون دولار سنويا.

واصطحبت نصر ممثلى الصناديق، وهى "السعودى للتنمية"، و"الكويتى للتنمية"، والبنك الإسلامى للتنية، ومنظمة "الأوبك" للتنمية الدولية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق أبو ظبى للتنمية، فى زيارة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وتفقدت الدكتورة نصر برفقة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة ومكافحة الإرهاب وممثلى الصناديق العربية عددا من المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى شبه جزيرة سيناء. كما شملت الجولة زيارة عدد من المشروعات التنموية بجنوب سيناء، حيث استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التعاون الدولى اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا، لاستعراض نتائج زيارة بعثة مؤسسات التمويل العربية، لبحث مشروعات تنمية سيناء بحضور ممثلى الصناديق.

- بالصور.. زيارة وزيرة التعاون الدولى لشمال سيناء مع وفد الصناديق العربية