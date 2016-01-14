لو مقدرتش تبتسم أو تتكلم.. 4 علامات تقول إنك معرض للإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية تعنى فقدان سريع لوظائف المخ، نتيجة لاضطراب فى إمدادات الدم إلى الدماغ، وبمعنى أوضح تحدث عندما يتوقف، أو يتعرقل بشدة، تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، ما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين الضرورى جدا ومواد التغذية الحيوية الاخرى وهنا تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

وأكد تقرير نشره موقع صحيفة " times of india" أن أبرز أسباب السكتة الدماغية، هو الإصابة بالسكرى وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وارتفاع مستوى الكولسترول فى الدم كما تعد أمراض القلب من العوامل التى تزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.. وأوضح التقرير وجود أعراض تنذر بإصابة الإنسان بالسكتة الدماغية، منها:

1- انحناء الوجه: إذا انحنى وجه المريض على أحد الجانبين يطلب منه أن يبتسم، فإذا عجز وجب التوجه على الفور إلى المستشفى.

>2- ضعف أو تنميل فى الذراع: فالمعروف أن مريض السكتة الدماغية سوف يعانى من ضعف أو تنميل بأحد الذراعين.

>3- وجود صعوبة فى التحدث: مرضى السكتة الدماغية يعانون من ثقل فى اللسان، وإذا طلبت منهم التحدث لا يملكون قدرة على الرد بشكل صحيح، ولذا يجب أن يطلب منهم التحدث مرارا وتكرارا للتحقق من النطق.

>4- فقدان التوازن: مرضى السكتة الدماغية يواجهون صعوبة فى تحقيق التوازن ويعانون من صعوبة فى الحركة.