مجموعة "تيمبو روباتو" من كارولينا هيريرا

"عندما سمعت النغم لأول مرة، استطعت أن أتخيل كل ما يدور في فكري". بهذه الكلمات، تصف كارولينا هيريرا شعورها عند سماعها أوركيسترا لندن تعزف النسخة التي ابتكرها توم هودج حصرياً لها، والمستوحاة من سوناتا "كرويتزر" لبيتهوفن. وهكذا أصبحت معزوفة "كابريتشو فور كارولينا" (Capriccio for Carolina) إحدى الشخصيات الرئيسية خلال تقديم مجموعة خريف/شتاء ٢٠١٣.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُركز فيها المصممة على الموسيقى كطريقة فعّالة تكمل من خلالها ابتكاراتها. توفر الموسيقى هوية، بالإضافة إلى أحاسيس فريدة غير محدودة. تسير المجموعة والألحان جنباً إلى جنب وتتفاعل مع بعضها لتبتكر إعلاناً فنياً حقيقياً.

وكتحية لشغفها في الموسيقى، صممت سي إتش كارولينا هيريرا مجموعة "تيمبو روباتو" (Tempo Rubato)، وهي مجموعة تُبرز التناغم والجديّة، تماماً مثل قطعة موسيقية.

حقيبة Minueto Rubato صلبة وراقية بقياس متوسط، وحقيبة Mini Minueto Rubato أصغر حجماً لكنها تعرض نفس الطابع المنظم. وتكمل المجموعة حقيبة Mussette Rubata، التي تتمتع بنفس الحجم ومصنوعة من أنواع متعددة من الجلد تعطي نمطاً لأشكال هندسية (patchwork) استثنائية.