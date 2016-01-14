لويس إنريكي: ميسي استراح كثيرا أثناء الإصابة.. لذلك شارك أساسيا

(إفي): أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إسبانيول 6-1 في مجموع لقائي ذهاب وإياب ثمن النهائي، مبررا قراره بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة بأنه "أساسي"، كما اعتبر أنه "ارتاح كثيرا بعد الإصابة".

وقال إنريكي، بعد الفوز على إسبانيول ايابا 0-2،:"بالنسبة لنا هو أساسي، استراح كثيرا مع الإصابة"، وذلك تعليقا على الدفع بميسي بعد يومين فقط من سفره إلى زيورخ السويسرية حيث فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2015 رغم أن الفريق كان قد حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل واحد.

وأوضح إنريكي "أرى ميسي في حالة بدنية جيدة للغاية، في مستواه المعتاد، نستمتع بمشاهدة ليو" داخل المستطيل الأخضر".

ورغم أن المشاحنات بين لاعبي الفريقين زادت الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب، فإن إنريكي أشار إلى أن حدة التوتر كانت أقل مقارنة باللقائين السابقين.

وأشار "كانت الأجواء أهدأ بكثير. كان التوتر في ذروته في المباراة الأولى، والسبب معروف، ولن أكون من يفصح عنه".

وشدد على أن لاعبيه تعاملوا بـ"جدية" مع المباراة لحسم التأهل إلى ربع نهائي الكأس، مشيرا إلى أنه اعتمد طريقة 4-2-3-1 سعيا وراء زيادة عددية في نصف الملعب ومنح مزيد من الحرية لميسي.

وأقر بأن اللقاء كان سجالا بين الفريقين في بدايته، ولكن "بعد الدقيقة الخامسة عشر" سيطر برشلونة على مجرياته.

وأثنى على منير الحدادي، صاحب هدفي اللقاء، قائلا:"قام بواجبه على أكمل وجه، أنه لاعب شاب قادر على التسجيل وأنا سعيد من أجله".

وأشاد بأداء قلب الدفاع البلجيكي توماس فيرمايلين، مشيرا "أرى أنه في حالة جيدة. كلما يشارك يقدم أداء جيدا".