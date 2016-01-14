مفاجأة.. لبوسة البطاطس بزيت الزيتون تعالج البواسير

البواسير من الأمراض الأكثر شيوعاً لدى الإنسان، ويعانى منه نحو 12? من سكان فى العالم فى هذه الأونة إضافة 40? مصابون بالقولون، وفقاً لبعض الإحصائيات العالمية.. ويرى الخبراء أن البواسير تصيب الرجال والنساء عند بلوغهم الفترة العمرية من 25 إلى 50 عاما.

ويكشف الموقع الطبى الامريكى “Health”، وصفة جيدة ومذهلة لعلاج البواسير بمكونات طبيعية عبارة خليط من البطاطس وزيت الزيتون تتكون من ثمرة بطاطس وملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويستخدم هذا الدواء الطبيعى ببشر البطاطس ودهانها بزيت الزيتون، وتغطيتها بالشاش ووضعها على فتحة الشرج مساء وإزالة المزيج فى الصباح.

وفى حالة علاج البواسير الداخلية، تقطع ثمرة البطاطس إلى أصابع رفيعة ودهنها بزيت الزيتون، وإدخالها فى فتحة الشرج بين عشية وضحاها، وسوف يلطف هذا المزيج الالتهاب الناتج عن البواسير ويخرج الخليط من تلقاء نفسه أثناء إخراج البراز فى اليوم التالى.