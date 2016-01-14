5 أفكار لكيّ الملابس بدون مكواة!

يستغرق كيّ الملابس الكثير من الوقت، وهو عمل ممل!

منصة "هيلبينج" helpling.ae الإلكترونية الرائدة لحجز خدمات تنظيف المنازل في الإمارات، تقول أنه حان الوقت لوضع مكواة الملابس في مكان آمن وطي طاولة الكي والقيام بشيء أكثر فعاليةً، مع تطبيق الأفكار الآتية:

1. للتخلص من التجاعيد على ملابسك بسرعة وفي آخر لحظة، كل ما عليك هو تعليقها في حمّامك عند الإستحمام، فخلال عشر دقائق، سيزيل البخار كلّ التجاعيد تاركاً ملابسك تبدو وكأنها مكوية وبعناية تامة!

*نصيحة إضافية: ستلاحظين نتائج أكثر فعالية، إن قمت بإغلاق نوافذ وباب الحمّام وتركت البخار محجوزاً فيه.

2. رشي القليل من الماء على المنطقة المتجعدة من الملابس، وعلّقي الأخيرة لما يقارب ساعة من الوقت، وستختفي التجعدات!

*نصيحة إضافية: يجب مراعاة عدم تبليل الملابس بالماء تماماً، فالقليل من الماء المرشوش يكفي لتحقيق النتيجة المرغوبة.

3. هل لاحظت تجعد أكمام قميصك؟ أو حافة فستانك؟ امسكي بمكواة شعرك وأزيلي التجعدات بسرعة!

*نصيحة إضافية: تأكدي من نظافة مكواة الشعر!

4. يمكنك استخدام سرير النوم لتمليس ملابسك والتخلّص من التجاعيد الموجودة فيها، من خلال لفّ ملابسك المتجعدة على شكل أنبوب ووضعها تحت فرشتك. بعد ما يقارب ساعة من الزمن، ستزول التجاعيد من ملابسك ويصبح بإمكانك ارتداءها، مع التأكد عند لف الملابس من إزالة أي انثناءات فيها، حتى لا تكون النتيجة إضافة تجعدات أخرى بدلاً من التخلص منها!

*نصيحة إضافية: ان تنظيف فرشة السرير بمنظفات طبيعية يضمن التخلّص من عثة الغبار، حتى لا تنتقل الأخيرة إلى ملابسك.

5. رشي ملابسك برذاذ الماء، من ثم ضعيها في نشافة الملابس الكهربائية على الدرجة الخفيفة، واتركيها لبضع دقائق، وستكون جاهزة للإرتداء وخالية من التجاعيد عند اخراجها!

*نصيحة إضافية: من الضروري مراعاة إخراج الملابس من النشافة فور انتهاء الوقت. إذا تركت الملابس فيها، سيترتب عليك إعادة الكرّة!