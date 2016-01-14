المباحث تضبط عاطلا بسلاح نارى و3 كيلو بانجو بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كوم أمبو بأسوان والقوة المرافقة من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص و3 كيلو من مخدر البانجو وذلك فى حملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان اليوم إخطارا يفيد بإلقاء رجال المباحث بقيادة الرائد محمود حامد رئيس مباحث كوم أمبو القبض على المتهم "مسعود. ح" - 47 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم أمبو - وبحيازته فرد روسى وكمية من نبات البانجو المخدر معبأة فى لفافات، تحرر المحضر رقم 117 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2016م وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.