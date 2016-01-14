ضبط صاحب شركة أثناء تسجيله سيارة مسروقة بمرور النزهة

تمكن ضباط قسم مباحث المرور وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "رياض. ع" 34 صاحب شركة أثناء تقدمه لوحدة تراخيص مرور النزهة لإنهاء إجراءات نقل قيد سيارة وبفحصها تبين وجود طمس وتعديل بأرقام الشاسيه والموتور، بالكشف الفنى عن السيارة تبين أن أصل لوحاتها غير الموجود بها ومبلغ بسرقتها عام 2013.

وبإجراء التحريات تبين أن السيارة تم ترخيصها بوحدة تراخيص مرور السلام عقب فحصها فنيا على الرغم من وجود طمس وتعديل بأرقام الشاسيه بمعرفة "محمد. س" مهندس فحص فنى الوحدة مقابل مبلغ مالى 2000 جنيه تحصل عليه من المتهم نظير إثبات أن السيارة صالحة فنيا.

وبمناقشة حائز السيارة أقر بشرائها من أحد الأشخاص (لا يمكنه الإرشاد عنه) من سوق السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وقام بدفع مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم شراء السيارة، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إليه لإنهاء إجراءات نقل قيد السيارة وعلم أن السيارة مبلغ بسرقتها، فاتفق مع "صلاح.م" صاحب معرض سيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة على إحضار سيارة تالفة إثر حادث من ذات الماركة وقاما باستبدال أرقام الشاسيه والموتور بأحد مراكز صيانة السيارات بمدينة المحلة الكبرى وقد أمكن ضبط الأخير.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 263 لسنة 2016م جنح النزهة وتولت النيابة العامة التحقيق.