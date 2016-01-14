سقوط أخطر لص لسرقة السيارات بالإكراه فى القطامية

تمكنت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال من ضبط أخطر لص لسرقة السيارات بالإكراه ومساومة مالكيها، تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من المواطن "محمد.أ" 36 سنة سائق باكتشافه سرقة السيارة ملكه وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول مفاده طلب مبلغ 20 ألف جنيه لإعادة السيارة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 104 لسنة 2016م جنح القطامية.

وعقب إجراء التحريات تحت إشراف اللواء هشام العراقى مدير مباحث القاهرة ووضع خطة لضبط المتهم تمت مجاراة المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه أثناء استلامه المبلغ المالى المتفق عليه وتبين أنه يدعى "هانى.ع" 30 سنة سمكرى سيارات والسابق اتهامه فى قضايا "سرقة وسائل نقل" والمحكوم عليه فى القضية "سلاح نارى" والمقضى فيها بالحبس سنة وبحوزته سلاح "نارى فرد خرطوش عيار 12مم و4 طلقات" والسيارة المستولى عليها، بمواجهته اعترف بسرقة السيارة ومساومة المجنى عليها لإعادتها مقابل المبلغ.

بتطوير مناقشته اعترف بتكوينه تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" ومساومته مالكها واعترف بارتكابهما وواقعتين بنفس الأسلوب وتولت النيابة العامة التحقيق.