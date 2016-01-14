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ضبط 11 طالب وراء قتل زميلهم بسبب "الهزار" أثناء الفسحة المدرسية بالمعادى

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ضبط 11 طالب وراء قتل زميلهم بسبب "الهزار" أثناء الفسحة المدرسية بالمعادى ضبط 11 طالب وراء قتل زميلهم بسبب "الهزار" أثناء الفسحة المدرسية بالمعادى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 11 طالبا قتلوا زميلهم بسبب مزاح أدى لمشاجرة أثناء الفسحة المدرسية فى إحدى معاهد الصنايع بالمعادى.

التفاصيل بدأت عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من إدارة إحدى معاهد الصنايع بدائرة القسم، يفيد بمقتل طالب أمام المعهد، عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 12 طالبا، وتمكن المارة من القبض على 11 بينهم طالب يحمل سلاح أبيض "كتر"، فيما هرب طالب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 537 لسنة 2015م جنح القسم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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