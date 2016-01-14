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الزمالك يتحرك لربط حمودي حتى 2020

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الزمالك يتحرك لربط حمودي حتى 2020 الزمالك يتحرك لربط حمودي حتى 2020

يتطلع نادي الزمالك لتحويل عقد لاعبه أحمد حمودي جناح الفريق من إعارة إلى بيع نهائي خلال الفترة القادمة.

وكشف أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق عن الخطوات التي سيقوم بها ناديه لربط حمودي المعار من بازل بعقد طويل الأجل.

وأكد ميدو عبر قناة (LTC) أن حمودي من أفضل المواهب في ، وتواجده إضافة قوية للزمالك، وملتزم بكل عوامل الاحتراف، وملتزم في التدريب.

وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع اللاعب عقب مباراة الشرطة في الدوري، لدراسة الخيارات المتاحة لتحويل عقده إلى بيع نهائي.

وأتم ميدو "حمودي سيكون له دور كبير للغاية مع الزمالك، ونسعى لربطه بعقد يمتد 3 أو 4 سنوات، واللاعب نفسه يرحب باستمراره معنا".

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