الإرهابى أيمن الظواهرى يدعو لشن هجمات ضد السعودية ردا على إعدامات

>ذكر موقع سايت الذى يراقب مواقع المتشددين على الانترنت ومقره الولايات المتحدة أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى دعا فى تسجيل صوتى إلى شن هجمات على المملكة العربية السعودية وحلفائها الغربيين ردا على اعدام 43 عضوا بالتنظيم.

وحذر الفرع العالمى للتنظيم المتشدد يوم الاثنين من أن السعودية ستدفع الثمن عن عمليات الاعدام، وإلى جانب اعضاء التنظيم اعدمت الرياض ايضا اربعة من الشيعة منهم رجل الدين البارز نمر النمر الذى اثار اعدامه توترات اقليمية.

وحث الظواهرى فى التسجيل الصوتى السعوديين على الاطاحة باسرة آل سعود الحاكمة ودعا أتباع التنظيم فى كل مكان إلى إلحاق الضرر بالمملكة من خلال شن هجمات على حلفائها الغربيين.

وقال الظواهرى "أما آن لكم أن تتخلصوا من هذا النظام المتعفن الذى أفسد عليكم الدين والدنيا والذى لن يدافع عنكم أمام الخطر الصفوى ولا الخطر الأمريكى بل سيفر مجرموه".

وأضاف "خير ثأر لإخوانكم أن تنكوا فى التحالف الصليبى الصهيونى فتتبعوا مصالحه حيث استطعتم لان اكثر ما يؤلم آل سعود أن يضرب اسيادهم فيبحثوا عن خادم جديد لهم".

وأدين الاشخاص الذين تم اعدامهم فى السعودية وعددهم 43 بالمشاركة فى هجمات نفذها تنظيم القاعدة فى المملكة بين عامى 2003 و2006 وأسفرت عن مقتل المئات من المحليين والأجانب.

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