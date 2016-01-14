أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الإرهابى أيمن الظواهرى يدعو لشن هجمات ضد السعودية ردا على إعدامات

Google+ Print
الإرهابى أيمن الظواهرى يدعو لشن هجمات ضد السعودية ردا على إعدامات الإرهابى أيمن الظواهرى يدعو لشن هجمات ضد السعودية ردا على إعدامات

>ذكر موقع سايت الذى يراقب مواقع المتشددين على الانترنت ومقره الولايات المتحدة أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى دعا فى تسجيل صوتى إلى شن هجمات على المملكة العربية وحلفائها الغربيين ردا على اعدام 43 عضوا بالتنظيم.

وحذر الفرع العالمى للتنظيم المتشدد يوم الاثنين من أن السعودية ستدفع الثمن عن عمليات الاعدام، وإلى جانب اعضاء التنظيم اعدمت الرياض ايضا اربعة من الشيعة منهم رجل الدين البارز نمر النمر الذى اثار اعدامه توترات اقليمية.

وحث الظواهرى فى التسجيل الصوتى السعوديين على الاطاحة باسرة آل سعود الحاكمة ودعا أتباع التنظيم فى كل مكان إلى إلحاق الضرر بالمملكة من خلال شن هجمات على حلفائها الغربيين.

وقال الظواهرى "أما آن لكم أن تتخلصوا من هذا النظام المتعفن الذى أفسد عليكم الدين والدنيا والذى لن يدافع عنكم أمام الخطر الصفوى ولا الخطر الأمريكى بل سيفر مجرموه".

وأضاف "خير ثأر لإخوانكم أن تنكوا فى التحالف الصليبى الصهيونى فتتبعوا مصالحه حيث استطعتم لان اكثر ما يؤلم آل سعود أن يضرب اسيادهم فيبحثوا عن خادم جديد لهم".

وأدين الاشخاص الذين تم اعدامهم فى السعودية وعددهم 43 بالمشاركة فى هجمات نفذها تنظيم القاعدة فى المملكة بين عامى 2003 و2006 وأسفرت عن مقتل المئات من المحليين والأجانب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020