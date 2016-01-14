المقدشى: هدفنا تأسيس جيش يمنى جديد على أسس وطنية بعيدا عن الفساد

> قال اللواء محمد على المقدشى رئيس هيئة أركان الجيش اليمنى أنه يجرى حاليا ومنذ شهر مايو الماضى تأسيس جيش وطنى جديد على أسس وطينة بعيدا عن الفساد والمحسوبية.

وأضاف المقدشى - فى لقاء مع عدد من الصحفيين فى مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب - أن الجيش تعرض لخيانة كبيرة من الرئيس السابق وجماعة الحوثيين خلال الاعوام السابقة، مشيرا إلى أن انقلاب الحوثيين تسبب فى تدمير الجيش اليمنى بصورة كاملة ولذلك يجرى حاليا إعادة بناء جيش وطنى من الصفر يدين بالولاء لله والوطن وليس لأشخاص أو قيادات عسكرية.

وأشاد رئيس الأركان اليمنى فى اللقاء الذى نقله مركز سبأ الاعلامى، بالدور الذى تقوم به قوات الجيش الوطنى والمقاومة فى تحرير العديد من المناطق التى سيطرت عليها المليشيات، مشيرا إلى أن الانتصارات التى تحققت مأرب والجوف تعتبر بوابة النصر وهى التى افشلت مخطط الانقلابين.

واضاف أن محافظتى تعز وعدن لم يعد فيهما جيش وطنى بفعل انقلاب الحوثيين وأنشأت القيادة العسكرية اليمنية ألوية جديدة المحافظتين بينما احتفظت محافظة مأرب بجيشها وقوتها العسكرية.

>وأكد رئيس الاركان أن قوات الجيش قادرة على تحرير مناطق كثيرة من ايدى المليشيات خلال ساعات لكنها ترى أن هناك أهدافا أولى للجيش الذى يخوض معارك حاليا على مشارف صنعاء.

ومن ناحية أخرى ذكر المركز الإعلامى أن 8 من عناصر المليشيات قتلوا وأصيب 12 فيما تم تدمير 3 مخازن للاسلحة والذخيرة وعربتين عسكريتين للمليشيات فى قصف لطائرات التحالف على مواقعهم فى حبل هيلان مساء أمس.

وأكد أن قوات الشرعية تواصل التقدم فى أجزاء واسعة من جبل هيلان الذى يمتد لأكثر من 20 كيلومترا ويصل محافظة مأرب بصنعاء، يذكر أن المنطقة الثالثة العسكرية تضم محافظتى مأرب وشبوة.

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