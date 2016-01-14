الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء شمالا، حتى شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج به من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد



>دمياط



>بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل



>طابا

الطور



>مرسى علم



>الغردقة

شرم الشيخ

رفح

سانت كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

>الصغرى 11 العظمى 21>الصغرى 10 العظمى 18>الصغرى 11 العظمى 20>13 العظمى 20>الصغرى 13 العظمى 19>الصغرى 12 العظمى 20>الصغرى 10 العظمى 22>الصغرى 12 العظمى 20>الصغرى 7 العظمى 22>الصغرى 5 العظمى 19>الصغرى 7 العظمى 19>الصغرى 10 العظمى 24>الصغرى 16 العظمى 26>الصغرى 12 العظمى 25>الصغرى 16 العظمى 23>الصغرى 11 العظمى 19>الصغرى 6 العظمى 17>الصغرى 10 العظمى 21>الصغرى 10 العظمى 20>الصغرى 10 العظمى 21>الصغرى 11 العظمى 20>الصغرى 12 العظمى 24>الصغرى 12 العظمى 22>الصغرى 8 العظمى 22>الصغرى 11 العظمى 20>الصغرى 9 العظمى 25>الصغرى 12 العظمى 25>الصغرى 15 العظمى 24>الصغرى 16 العظمى 23>الصغرى 13 العظمى 25>الصغرى 11 العظمى 24>الصغرى 9 العظمى 22>الصغرى 10 العظمى 17