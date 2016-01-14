الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء شمالا، حتى شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً، على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الصغرى 11 العظمى 21
>الصغرى 10 العظمى 18
>
>الصغرى 11 العظمى 20
>13 العظمى 20
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>الصغرى 13 العظمى 19
>
>الصغرى 12 العظمى 20
>الصغرى 10 العظمى 22
>الصغرى 12 العظمى 20
>الصغرى 7 العظمى 22
>الصغرى 5 العظمى 19
>
>الصغرى 7 العظمى 19
>الصغرى 10 العظمى 24
>
>الصغرى 16 العظمى 26
>
>الصغرى 12 العظمى 25
>الصغرى 16 العظمى 23
>الصغرى 11 العظمى 19
>الصغرى 6 العظمى 17
>الصغرى 10 العظمى 21
>الصغرى 10 العظمى 20
>الصغرى 10 العظمى 21
>الصغرى 11 العظمى 20
>الصغرى 12 العظمى 24
>الصغرى 12 العظمى 22
>الصغرى 8 العظمى 22
>الصغرى 11 العظمى 20
>الصغرى 9 العظمى 25
>الصغرى 12 العظمى 25
>الصغرى 15 العظمى 24
>الصغرى 16 العظمى 23
>الصغرى 13 العظمى 25
>الصغرى 11 العظمى 24
>الصغرى 9 العظمى 22
>الصغرى 10 العظمى 17
>
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج به من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية فى البحر المتوسط جنوبية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
القاهرة
>الصغرى 11 العظمى 21
الإسكندرية
>الصغرى 10 العظمى 18
>
مطروح
>الصغرى 11 العظمى 20
بورسعيد
>13 العظمى 20
>
>دمياط
>الصغرى 13 العظمى 19
>
>بلطيم
>الصغرى 12 العظمى 20
الإسماعيلية
>الصغرى 10 العظمى 22
السويس
>الصغرى 12 العظمى 20
العريش
>الصغرى 7 العظمى 22
نخل
>الصغرى 5 العظمى 19
>
>طابا
>الصغرى 7 العظمى 19
الطور
>الصغرى 10 العظمى 24
>
>مرسى علم
>الصغرى 16 العظمى 26
>
>الغردقة
>الصغرى 12 العظمى 25
شرم الشيخ
>الصغرى 16 العظمى 23
رفح
>الصغرى 11 العظمى 19
سانت كاترين
>الصغرى 6 العظمى 17
سيوة
>الصغرى 10 العظمى 21
المنيا
>الصغرى 10 العظمى 20
الفيوم
>الصغرى 10 العظمى 21
رأس سدر
>الصغرى 11 العظمى 20
أبو سمبل
>الصغرى 12 العظمى 24
وسط الدلتا
>الصغرى 12 العظمى 22
أسيوط
>الصغرى 8 العظمى 22
سوهاج
>الصغرى 11 العظمى 20
الأقصر
>الصغرى 9 العظمى 25
أسوان
>الصغرى 12 العظمى 25
شلاتين
>الصغرى 15 العظمى 24
حلايب
>الصغرى 16 العظمى 23
الوادى الجديد
>الصغرى 13 العظمى 25
قنا
>الصغرى 11 العظمى 24
نويبع
>الصغرى 9 العظمى 22
السلوم
>الصغرى 10 العظمى 17
>