لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع اليوم 8 قرارات بقوانين للفصل فيها

قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة التعليم، إن هناك 8 قوانين ستناقشهم اللجنة اليوم الخميس، وذلك بناء على طلب عدد من الأعضاء الذين رفضوا الاجتماع أمس الأربعاء مثل العديد من اللجان لإعطائهم فرصة لمراجعة القوانين الخاصة بهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، إنه سيترشح على رئاسة وكالة لجنة التعليم من أجل التصدى لمشاكل التعليم فى مصر وخاصة فى الصعيد الذى يعانى من غياب الرقابة وتدهور المبانى التعليمية وسوء توزيع المعلمين ونقص بعض التخصصات.

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