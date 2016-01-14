أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع اليوم 8 قرارات بقوانين للفصل فيها

Google+ Print
لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع اليوم 8 قرارات بقوانين للفصل فيها لجنة التعليم بمجلس النواب تراجع اليوم 8 قرارات بقوانين للفصل فيها
قال أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة التعليم، إن هناك 8 قوانين ستناقشهم اللجنة اليوم الخميس، وذلك بناء على طلب عدد من الأعضاء الذين رفضوا الاجتماع أمس الأربعاء مثل العديد من اللجان لإعطائهم فرصة لمراجعة القوانين الخاصة بهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، إنه سيترشح على رئاسة وكالة لجنة التعليم من أجل التصدى لمشاكل التعليم فى وخاصة فى الصعيد الذى يعانى من غياب الرقابة وتدهور المبانى التعليمية وسوء توزيع المعلمين ونقص بعض التخصصات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»