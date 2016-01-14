تنظيم داعش يسيطر على الطريق الرئيسى بين تكريت وكركوك فى العراق

>أعلن مصدر أمنى بمحافظة صلاح الدين فى العراق اليوم الخميس أن تنظيم داعش شن هجوما كبيرا سيطر فيه على الطريق الرئيسى بين تكريت وكركوك.

وقال المصدر إن "تنظيم داعش شن هجوما كبير ابتداء من منطقة الفتحة شمالا وصولا إلى منطقة تل كصيبة جنوبا على محاور عدة ويسيطر على منطقتى تل كصيبة والمبدد 30كم شرقى تكريت ويسيطر على طريق تكريت كركوك".

وأوضح ان "الاشتباكات مستمرة حتى الآن والطيران العراقى بدأ بقصف تعزيزات ومواقع داعش فى المناطق التى سيطر عليها".

وأوضح أن "الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش و7 من القوات الأمنية وتدمير 4 عجلات للتنظيم".

ودعت مساجد ناحية العلم فجر اليوم القادرين على حمل السلاح للنزول للشوارع تحسبا لتقدم داعش.

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