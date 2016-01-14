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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد " الإرهابى.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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مصر 365

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