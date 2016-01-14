استجابة لليوم السابع.. محافظ القليوبية يكلف رئيس حى شبرا بصيانة أنفاق المشاة

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان " أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية الجديد: أنقذنا من نفق المشاة الآيل للسقوط، أصدر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية تكليف لرئيس حى غرب شبرا الخيمة المهندس علاء النادى، بإزالة كافة المخالفات الموجودة بالأنفاق التى يعبر منها الآلاف من طلاب المدارس والمواطنين يوميًا والعمل على صيانتها، وقام رئيس الحى ومساعده محمد محمود منصور، بتفقد نفق المشاة وإزالة المياة الجوفية التي كانت قد أغرفت النفق ومنعت المواطنين من السير بداخله

كان "اليوم السابع"، نشر تحقيقًا بعنوان "أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية الجديد: أنقذنا من نفق المشاة الآيل للسقوط"، جاء فيه تحول نفق المشاة بشبرا الخيمة الوحيد الذى يعبره تلاميذ المدارس للوصول إلى منازلهم وموقف الأتوبيسات إلى ماسورة مجاريٍ بسبب طفح المياه الجوفية بداخله ما يهدد حياة الطلبة العابرين منه للخطر، فقد أصبح النفق "آيلا للسقوط" ويعيش الطلبة والأهالى حالة من الرعب المستمر خوفًا من انهياره على رءوسهم فى أية لحظة، مطالبين بسرعة تدخل الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية المحافظ لحل مشكلة النفق قبل وقوع كارثة.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إنهم يعيشون حالة من الفزع خوفًا على حياة أبنائهم أثناء عبورهم نفق ميدان المؤسسة العمالية أمام شارع ناصر والذى يعبره التلاميذ مرتين يوميًا للوصول لمدارسهم بمنطقة الفرنوانى والعودة لمنازلهم بمدينة السعادة والتعاون ومنطقة بيجام، فضلا عن تعرضهم لمضايقات بعض الباعة الجائلين المنتشرين بداخله رغم أنه لا يتعدى عرضه المتر.

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- أهالى شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية الجديد: أنقذنا من نفق المشاة الآيل للسقوط