"الزراعة" تحاصر مرض أنفلونزا الطيور بالمحافظات بمشاركة 402 بيطريا

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية العام الجديد تم السيطرة على جميع بؤر الإصابة بمرض انفلونزا الطيور،بالاضافة إلى الدفع بـ402 طبيب بيطرى للتقصى النشط والتى يطلق عليها فرق "الكاهو " لمحاصرة أى من بؤر الاصابة التى تظهر بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل فرق للتعامل الصحى السليم مع البؤر المكتشفة وتكوين فريق أساسى وفريق احتياطى بكل إدارة بيطرية لعدد 256 إدارة تابع للهيئة.

وأكد عطية لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة مستمرة فى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور فى حالة ظهور اى من بؤر الاصابة، تشمل وضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة، والحجر البيطرى على المزرعة المصابة،والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما،والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية،وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم.

وأضاف رئيس الطب الوقائى،أن الادارة مستمرة فى سحب عينات دورية من جميع المزارع على مستوى الجمهورية بنظام التقصى النشط للمزارع التجارية لجميع انواع الطيور "الدجاج والبط والرومي والسمان" لفحصها وعمل التتابع الجينى فى المعمل القومى للرقابة على الإنتاج الداجنى، للوقوف أولا بأول على الحالة الوبائية والمرضية للفيروس وعمل التتابع الجينى للفيروس وتحديد عترته التى تستخدم فى تصنيع اللقاح ضد المرض.

وأوضح أنه يتم إجراء التحصين المجانى لأنفلونزا الطيور من خلال الهيئة والمديريات والإدارات البيطرية بالمحافظات من خلال خطة الهيئة للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور بتحصين جميع الحضانات مجانا على مدار السنة "وهى المزارع التى تربى الدجاج البلدى أو البط حتى عمر 30 أو 40 يوما ثم تبيعه للأهالى لاستكمال دورة التربية والانتاج بجرعتين الأولى عند عمر 7 الى 10 أيام وأخرى تنشيطية بعد الاولى بنحو 21 يوما.

فيما أشار تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة بكل مركز بالمحافظات مكون من 3 اطباء بيطريين للاستجابة السريعة فور الاعلان عن اكتشاف أى بؤرة انفلونزا الطيور: طبيب للتقصي الإبيديميولوجى وسحب العينات ومعرفة السبب الرئيسى للبؤرة والحد من انتشار المرض، وطبيب للإشراف على إعدام الطيور المصابة وتطهير الحظائر، وطبيب الاتصال لعمل الندوات الإرشادية ورفع درجة الوعي لدى المربين وإرشادهم بطرق التربية السليمة، لافتا إلى أنه حال الإبلاغ عن ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور يتم عمل تقصى ظاهرى للقرية المصابة لمدة 21 يوما ويتم غعدام الطيور المصابة فورا وتطهير المنزل.

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