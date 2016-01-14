شرطة إندونيسيا: 14 مسلحا شاركوا في هجوم جاكرتا وانتحارى نفذ أحد الانفجارات

قالت الشرطة الإندونيسية، إن ما بين 10 و14 مسلحا شاركوا في هجوم جاكرتا، منذ قليل، مشيرة إلى اعتقادها بأن انتحاريا نفذ انفجارا واحدا على الاقل من الانفجارات، التى استهدفت وسط العاصمة اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام، أن ستة قنابل انفجرت ، وقال شاهد لـ"رويترز"، إن ثلاثة أشخاص قتلوا و هناك تبادل لإطلاق النار، ووقع أحد الانفجارات فى مقهى ستاربكس وشوهدت قوات الأمن تدخل المبنى.

وقال مصور من رويترز: "تطايرت نوافذ مقهى ستاربكس. أرى ثلاثة قتلى على الطريق، هدأت حدة تبادل اطلاق النار لكن يوجد شخص على سطح المبنى والشرطة تصوب أسلحتها نحوه."

وجاء فى الحساب الرسمى لشرطة جاكرتا على "تويتر "، أن انفجارا وقع أمام مركز تجارى يقع على طريق رئيسى بالمدينة.

وكانت إندونيسيا فى حالة تأهب خلال الأسابيع الاخيرة بسبب خطر المتشددين الإسلاميين وشنت شرطة مكافحة الإرهاب حملة استهدفت اشخاصا يشتبه فى وجود صلات لهم بتنظيم "داعش".

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