اليوم.. وزير الاستثمار يلتقى أعضاء "اقتصادية البرلمان" لمناقشة القوانين

يجتمع وزير الاستثمار أشرف سالمان، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الأعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

كانت اللجنة الاقتصادية، وافقت أمس الأربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيىسى، وذلك فى الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة على المصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

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