للأمهات.. تعرفى على أعراض ومضاعفات إصابة طفلك بالنزلة المعوية

النزلة المعوية أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها تناول بعض الأطعمة الملوثة، كما يساهم إهمال علاج الطفل المصاب بالنزلة المعوية فى تعرضه لمشاكل الإصابة بالجفاف. أعراض النزلة المعوية

>حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، تتسبب إصابة الطفل بالنزلة المعوية فى ظهور بعض الأعراض منها القىء والإسهال المتكرر الذى يصاحبه ارتفاع فى درجة الحرارة وتغير فى لون وقوام البراز معاناة الطفل بمغص كل ساعتين. مضاعفات النزلة المعوية

>واستكملت د. نهى قائلة "يجب على الأم فى حالة ملاحظتها ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب على الفور للطبيب المختص لتجنب تعرضه لمضاعفات النزلة المعوية، مثل زيادة فرص إصابة بالجفاف نتيجة فقدانه كمية سوائل كبيرة، مما يسبب جفاف الجلد، خاصة بمنطقة البطن وعينيه تصبح غائرتين والإحساس بالعطش وانخفاض ضغط الدم. نصائح وإرشادات ضرورية لتعامل الأم مع طفلها المصاب بنزلة معوية

>وتابعت د. نهى قائلة "هناك بعض النصائح والإرشادات التى ينبغى على الأم مراعاتها فى حالة إصابة طفلها بالنزلة المعوية منها على سبيل المثال أعطاء الطفل بعض الأطعمة مثل البطاطس والتفاح والأرز، التى تساعد على التخلص من آثار الجفاف وشد البطن.

شبكةعيونالإخبارية

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