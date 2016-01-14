أخبار عاجلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تدشين مهرجان الإبداع الرابع بثقافة الاسماعيلية فى فبراير القادم

Google+ Print
تدشين مهرجان الإبداع الرابع بثقافة الاسماعيلية فى فبراير القادم تدشين مهرجان الإبداع الرابع بثقافة الاسماعيلية فى فبراير القادم
قال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن فرع ثقافة الإسماعيلية سوف ينظم فى الفترة من 9 الى 15 فبراير القادم مهرجان الإبداع الرابع بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأشار كمال إلى أن المهرجان يشمل معرض للفنون التشكيلية يتضمن الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وورش فنية وندوات ومحاضرات وعروض موسيقية ، ومعرض لفنون الطفل يشمل الأشغال البيئية واليدوية ، معرض للخط العربى، ومعرض تصوير فوتوغرافى، معرض فنون بيئية ويدوية، وورش عمل ومحاضرات ويشارك فى المهرجان نخبه كبيره من الأدباء والفنانين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365