تدشين مهرجان الإبداع الرابع بثقافة الاسماعيلية فى فبراير القادم

قال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن فرع ثقافة الإسماعيلية سوف ينظم فى الفترة من 9 الى 15 فبراير القادم مهرجان الإبداع الرابع بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار كمال إلى أن المهرجان يشمل معرض للفنون التشكيلية يتضمن الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وورش فنية وندوات ومحاضرات وعروض موسيقية ، ومعرض لفنون الطفل يشمل الأشغال البيئية واليدوية ، معرض للخط العربى، ومعرض تصوير فوتوغرافى، معرض فنون بيئية ويدوية، وورش عمل ومحاضرات ويشارك فى المهرجان نخبه كبيره من الأدباء والفنانين.