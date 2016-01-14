تدشين مهرجان الإبداع الرابع بثقافة الاسماعيلية فى فبراير القادم

قال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية فى تصريحات صحفية أن فرع ثقافة الإسماعيلية سوف ينظم فى الفترة من 9 الى 15 فبراير القادم مهرجان الإبداع الرابع بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأشار كمال إلى أن المهرجان يشمل معرض للفنون التشكيلية يتضمن الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وورش فنية وندوات ومحاضرات وعروض موسيقية ، ومعرض لفنون الطفل يشمل الأشغال البيئية واليدوية ، معرض للخط العربى، ومعرض تصوير فوتوغرافى، معرض فنون بيئية ويدوية، وورش عمل ومحاضرات ويشارك فى المهرجان نخبه كبيره من الأدباء والفنانين.