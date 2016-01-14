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الداخلية تحبط طحن 1280 طن قمح فاسد وتوزيعه على المخابز

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الداخلية تحبط طحن 1280 طن قمح فاسد وتوزيعه على المخابز الداخلية تحبط طحن 1280 طن قمح فاسد وتوزيعه على المخابز
تمكنت الادارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية من ضبط 1280 طن قمح غير صالح للاستهلاك وبه حشرات قبل طحنه وتوزيعه على المخابز وبيعه كخبر مدعم.

وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة التموين، مفاددها قيام المسئولين عن شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز شرطة منشية ابو عمر بالشرقية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من القمح غير صالح للاستهلاك الادمى واعتزامهم توزيعه على المطاحن لطحنه وتوزيعه على المخابز البلدية لانتاج الخبز المدعم ، بغرض تحقيق ارباح طائلة غير مشروعة مهدرين اموالا طائلة من اموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

وتوجهت مامورية أمنية شارك فيها ضباط الادارة العامة للتموين ومفتشى ادارة الحاصلات الزراعية وادارة شئون المطاحن بوزارة التموين وتم مداهمة المكان، وضبط المسئول عنه، وعثر على 1280 طن قمح غير صالح للاستهلاك ومصاب حشريا وبه ثقوب، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365

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