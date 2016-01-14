مملكة كلوني وعلم الدين مهددة بالغرق!

أظهرت لقطات تم تصويرها من الجو تهديد مياه فيضان نهر "ثامس" البريطاني، بإغراق قصر النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته محامية حقوق الإنسان الدولية أمل كلوني، والذي يُقدر بـ10 ملايين جنيه استرليني.

وأنفق كلوني ملايين الدولارات على إعادة ترميم القصر وتوسيعه وإضافة العديد من مزايا الرفاهية في أراضيه، خلال عملية إصلاح شاملة أوشكت على الانتهاء.

هذه التعديلات الفارهة باتت مهددة بعد أن زحفت مياه نهر "ثامس" إلى بقعة كبيرة من حديقة القصر مترامية الأطراف، والتي تطل مباشرة على النهر الفائض في منطقة ريدينج بمقاطعة بيركشاير.

وارتفع مستوى مياه نهر "ثامس" بشكل كبير بعد أسابيع من الأمطار الكثيفة منذ بداية الشتاء، بل وحذرت هيئة البيئة البريطانية أن المناطق المنخفضة قد تغمرها المياه على مدار الأيام القليلة القادمة، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المحتمل أن تمتد هذه المياه لتغمر حديقة القصر الكبيرة، والتي زودها الزوجان كلوني مؤخراً بحمام سباحة طوله 18 متراً وبيت صغير خاص به وملعب للتنس.

جورج كلوني يعترف: أشعر وكأنني أحمق حين أتحدث إلى زوجتي